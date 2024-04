AP Royal Oak: 5 valide alternative all'orologio Audemars Piguet per tutte le tasche

Insieme a Rolex Daytona, Patek Philippe Nautilus e pochi altri mostri sacri dell'orologeria, Audemars Piguet Royal Oak è uno degli orologi più desiderati dagli appassionati. Certo il Royal Oak è un orologio di lusso dal prezzo non accessibile a tutti e i tempi di attesa per alcuni modelli potrebbero essere più lunghi del previsto, proprio per questo vi proponiamo una serie di alternative che potrebbero comunque conquistarvi.

Girard Perregaux Laureato

D1 Milano Ultra Thin

Maurice Lacroix Aikon

Chopard Alpine Eagle

Bulova Octagon Chrono

Nato nel 1975 come, il Laureato è oggi una icona assoluta grazie alla lunetta ottagonale smussata e al bracciale integrato.La collezione Girard Perregaux Laureato si distingue per un design ricercato e per una vastità di quadranti e versioni, dai semplici solo tempo fino ai cronografi con complicazioni elaborate. I prezzi partono da 13.100 euro per il modello da 34mm.Design iconico della cassa e bracciale integrato,e dal peso di appena 86 grammi.presenta una cassa in acciaio inossidabile 316L lucida e spazzolata, bracciale in acciaio color argento, chiusura a farfalla e quadrante declinato in vari colori come nero, blu, argento e turchese. I prezzi? Da 335 euro per il modello da 30 millimetri.Questa storica manifattura svizzera, orologio versatile con cassa tonda e lunetta dominata da quattro cavalieri, bracciale integrato dal design sportivo e quadrante decorato con motivo tapisserie in blu, nero, verde, bianco o argento.Il modello più economico con cinturino in silicone, cassa in plastica e movimento al quarzo ha un prezzo di listino di 750 euro mentre per le versioni in acciaio si parte da 1.050 euro., con un design impreziosito da dettagli unici e quadrante in blu galvanico o grigio ottone con motivo soleil ispirato all'iride dell'aquila.Anche in questo caso il bracciale è integrato e la cassa tonda con viti a vista. Costa 15.900 euro nella versione acciaio con cassa 41mm.La linea Octagon di Bulova si caratterizza percon fibbia deployante a pressione.La cassa è da 44 millimetri e il movimento è un Precisionist 262 kHz con funzione cronografica e data. Quadranti disponibili in verde, argento e nero, prezzo di listino fissato a 459 euro.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su