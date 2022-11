Attivisti ricoprono di farina la BMW dipinta da Andy Warhol in mostra a Milano

Lo scorso 22 ottobre la Fabbrica del Vapore di Milano ha inaugurato una mostra assolutamente da non perdere: Andy Warhol: La pubblicità della forma. Fra le opere esposte al pubblico anche una particolare BMW M1 dipinta a mano dall'artista americano che gli attivisti di Ultima Generazione hanno ricoperto di farina per protesta.

Dell'arrivo della BMW M1 dipinta a mano da Andy Warhol a Milano ce ne siamo occupati anche nella nostra sezione Motori (la BMW M1 dipinta da Andy Wahrol in mostra a Milano), oggi però ciò che è successo sconfina dal semplice mondo automotive. Gli attivisti di Ultima Generazione, che negli ultimi mesi hanno fatto parlare di loro per i blocchi stradali avvenuti a Roma e a Milano, così come per i liquidi gettati addosso a dipinti inestimabili (anche all'estero), hanno organizzato un autentico blitz alla Fabbrica del Vapore di Milano, ricoprendo la storica vettura di farina.



Nella sala espositiva si è subito creato il caos, con alcuni attivisti che sono stati allontanati di peso dalla vettura. Tutto è stato documentato dalle pagine social di Ultima Generazione, dove del resto abbiamo recuperato il materiale che trovate in pagina.

Ultima Generazione lotta per la salvaguardia del pianeta, in particolare gli obiettivi sono impedire l'attivazione delle centrali a carbone e rispettare il 2025 come termine per dismetterle completamente. Proposte anche nobili, nelle intenzioni, vanificate però da un atteggiamento sempre più sconsiderato nei confronti dell'arte e degli automobilisti...