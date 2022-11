Chi è Andrey Rublev, il tennista russo che ha battuto Medvedev alle ATP Finals di Torino

Sebbene sia vero che il padel è la vera moda del momento, gli eventi sportivi più importanti e seguiti sono ancora quelli riguardanti il tennis. Come, ad esempio, le ATP Finals di Torino, torneo che ha visto il russo Andrey Rublev imporsi sul connazionale Daniil Medvedev, vincitore dell'edizione 2020 del torneo.

Rublev è riuscito ad avere la meglio su Medvedev alla fine di un match al cardiopalma. L'ex campione si è arreso al suo compagno e amico solo al tie-break finale, mancando la vittoria per un soffio e subendo la rimonta di Rublev, che si conferma essere "uno che non molla davvero mai". Ma, del resto, ormai lo abbiamo imparato: nel tennis l'amore vale zero.

Per tale motivo, anche se non abbiamo assistito ad un match segnato da grandi giocate, quella tra i due atleti russi è stata senza dubbio una bellissima partita, in quanto rimasta in bilico fino all'ultimo minuto. Con questa vittoria, Rublev arriva a quota 50 nel 2022 (36 delle quali sul cemento, suo terreno di gioco favorito), dimostrando a tutti di essere uno di quei giocatori da tenere sott'occhio e che, in futuro, potrebbe regalarci grandi soddisfazioni.



Nato a Mosca, Rublev si identifica come un tennista testardo e dotato di una grande concentrazione. Anche quando le cose per lui sembrano volgere al peggio, riesce con la costanza e la forza d'animo dei grandi campioni a raddrizzare partite che sembrano essere già segnate, portando alla fine a casa la vittoria. Un vero e proprio osso duro, oltre che un avversario spinoso per qualsiasi altro tennista.

Inoltre, tali affermazioni valgono ancora di più se si pensa che il russo, più giovane soltanto di un anno rispetto a Medvedev, è già riuscito a mettersi in tasca 4 tornei, questa stagione. Solo uno in meno di Alcaraz, nuova stella nascente del tennis mondiale, che guida la classifica a quota 5.