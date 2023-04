Aston Martin lancia il suo magazine lifestyle: prima copertina con Fernando Alonso

Il mondo automotive è sempre più votato al lifestyle. Lo dimostrano i nuovi "negozi" di CUPRA e Lynk & Co nelle migliori città del mondo (il nuovo hub Lynk & Co a Milano), come anche la nuova rivista lifestyle presentata da Aston Martin.

Aston Martin è dunque orgogliosa di lanciare V53, primo numero di una nuova rivista di lifestyle di lusso. Rilanciata dall'editore FMS Global Media con un team editoriale guidato dal Consulting Editor Dylan Jones, il magazine ha l'obiettivo di sviluppare una customer experience e una comunicazione lifestyle di extralusso, il tutto ovviamente allineato al mondo Aston Martin.

Stampata fisicamente su carta di alta qualità, la rivista risulta più grande e ampia rispetto al passato, pronta a raccontare l'universo Aston Martin attraverso grandi storie e immagini eccezionali, non a caso sulla copertina del numero V53 ci sarà Fernando Alonso, pilota del Team Aston Martin Aramco Cognizant di Formula 1. Intervistato da Dylan Jones, il pilota ha spiegato cosa serve per diventare campioni in uno degli sport più combattuti in assoluto. Nello stesso numero anche un pezzo dedicato interamente alla Aston Martin Valkyrie provata da Jeremy Tailor sul Circuito Internazionale del Bahrain, mentre l’Aston Martin DBX707 ha sfidato il celebre Passo Furka in Svizzera.

La rivista racconta anche l'incredibile viaggio di quattro settimane compiuto dall'imprenditore JP Thor a bordo del suo elicottero Airbus ACH130 Aston Martin Edition dal Regno Unito all'Australia. Non mancherà poi spazio riservato alla creatività, all'arte fotografica, alle collezioni nella sezione lifestyle. La rivista Aston Martin sarà pubblicata tre volte all'anno in lingua inglese e in cinese mandarino, con la prima edizione del nuovo corso già disponibile dal 26 aprile 2023. Le prossime uscite sono programmate per luglio e novembre. Per abbonarsi alla rivista, disponibile anche in versione digitale, basta visitare The Aston Martin Magazine.