Aston Martin lancia 3.000 NFT su Infinite Drive: le auto del brand diventano digitali

Sempre più brand automotive stanno guardando con interesse al mondo degli NFT, come dimostra la prima collezione di NFT Renault lanciata questo mese. Il marchio francese non è però l’unico a iniziare un'avventura virtuale: Aston Martin ha lanciato i suoi NFT tramite Infinite Drive.

Avete sempre voluto una Aston Martin d’epoca o una fenomenale Vantage GT3 ma non avete i soldi per comprarle nel mondo reale? Il metaverso di Infinite Drive, piattaforma di corse virtuali tramite NFT, vi accoglie a braccia aperte con 3.000 riproduzioni digitali delle automobili più memorabili e potenti della casa automobilistica britannica, pronte per essere acquistate già dal 19 dicembre sulla blockchain Polygon.

Ci sono soluzioni per tutti: la iconica Vantage degli anni Ottanta usata da James Bond anche in No Time To Die potrà diventare tutta vostra, come anche la Vantage del 2018. Ogni esemplare è proposto con una fedelissima riproduzione 3D, rigorosamente dal colore verde smeraldo, utilizzabile nel gioco NFT di The Tiny Digital Factory per sfidare Lamborghini, Porsche e Chevrolet. Aston Martin assicura che ogni NFT è stato creato per replicare perfettamente la controparte reale nel design e nelle performance. Magari il rombo del motore non sarà altrettanto autentico ma resta una piacevole soluzione per i collezionisti.

Queste auto virtuali potranno essere quindi utilizzate dai possessori degli NFT su Infinite Drive su iOS e Android: il metaverso accoglierà i proprietari dal 2023 per gareggiare su piste con licenza ufficiale, tra eventi stagionali, corse singole e molto altro ancora.

Stephane Baudet, fondatore e CEO di The Tiny Digital Factory, ha commentato: “È davvero straordinario che la [nostra] visione abbia risuonato così fortemente con una delle case automobilistiche leader a livello mondiale, Aston Martin, tanto che hanno scelto di lanciare le loro prime auto NFT con noi. Siamo ancora all'inizio del nostro viaggio, ma siamo fiduciosi che Infinite Drive diventerà un manifesto per l'uso significativo della tecnologia Web3 nei giochi e nelle risorse digitali collezionabili”.

A fine novembre, invece, Porsche ha lanciato la sua prima collezione di NFT, a conferma che mondo reale e mondo virtuale sono sempre più uniti.