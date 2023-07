All'asta le sneakers di Apple realizzate da Omega e mai messe in vendita

La casa d’aste Sotheby’s ha recentemente messo in vendita un paio di scarpe dal sapore retrò che non hanno mai raggiunto i negozi. Si tratta delle sneakers realizzata da Omega Sports per i dipendenti Apple a metà anni 90, su cui campeggia il logo arcobaleno di Apple.

Come riportato direttamente nella pagina dell’asta su Sotheby’s, si trattava di un omaggio una tantum che Omega aveva dato ai dipendenti Apple in occasione della National Sales Conference di metà anni 90. "Non avendo mai raggiunto il grande pubblico, questo particolare paio di sneaker è uno dei più rari e molto ambito sul mercato della rivendita" si legge nella pagina dell’asta che parte da 50mila Dollari.



Il logo di Apple appare non solo al lato ma anche sulla linguetta di ogni scarpa. Le sneakers sono confezionate come nuove e nella confezione trova spazio anche un set alternativo di lacci rossi. Ovviamente non mancano i segni del tempo: sono evidenti alcune imperfezioni come l’ingiallimento attorno alle intersuole ed alcuni segni sulle punte.



Proprio qualche giorno fa, un iPhone originale del 2007 è stato venduto per 190mila Dollari, in quanto uno dei pochi esemplari con soli 4GB di memoria interna, troppo pochi anche per l’epoca.



Cosa ne pensate di queste scarpe?