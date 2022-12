All'asta gli oggetti smarriti di Malpensa e Linate: ecco cosa dimentica la gente

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato degli oggetti che la gente dimentica a bordo delle auto del car sharing, dai sex toys agli abiti da sposa... presso gli aeroporti le persone non sono meno sbadate e ora gli oggetti ritrovati a Malpensa e Linate stanno per andare all'asta. Di che oggetti si tratta?

L'asta si terrà online e metterà a disposizione davvero di tutto, potete ammirare il catalogo completo sul sito della GIVG, Gestione Istituti Vendite Giudiziarie. Come potete immaginare, gli oggetti più gettonati (nel senso di "maggiormente smarriti") sono gli smartphone: all'asta andranno pacchetti fino a 50 smartphone venduti tutti insieme (ci sono anche iPhone), uno dei lotti più ricercati inoltre raccoglie diversi telefoni cellulari dal sapore alquanto vintage, ormai tutti modelli da collezione.

A catalogo però si può trovare davvero di tutto, qualcuno ad esempio ha smarrito uno Xilofono in bambù, a disposizione ci sono anche caschi per moto e bici, oggetti per la cura dei capelli, una macchinetta del caffè espresso, cappelli di varie marche, ombrelli, una chitarra, oggetti d'abbigliamento di ogni tipo.

Sfogliando il catalogo della GIVG è possibile trovare anche una bicicletta perfettamente impacchettata, scatoloni di ebook reader, computer portatili in diversi tagli e persino qualche MacBook. Ovviamente immancabili i tablet, molto inflazionati presso gli uffici degli oggetti smarriti. E ancora orologi, libri, macchine fotografiche, persino una stampante e un elettrodomestico cuoci riso, scarponi da sci, diverse GoPro complete di accessori, smartwatch e una collezione invidiabile di occhiali da vista. L'asta partirà il 12 dicembre prossimo e terminerà il 16 dicembre, ogni rilancio avverrà esclusivamente via internet. C'è qualcosa che ha catturato la vostra attenzione?