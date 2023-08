L'assurda storia dei 'vinili' incisi sulle lastre a raggi X in URSS

Oltre alla lotta alle religioni in URSS ci fu una forte chiusura nei confronti della cultura occidentale, soprattutto nel corso della Guerra Fredda e nelle sue fasi più acute a cavallo tra gli anni '50 e gli anni '70.

In questo forte clima di tensione, entro i confini dell'Unione Sovietica nacque un particolare movimento culturale che puntava a sdoganare la musica estera, principalmente nordamericana, e quella di autori russi "emigrati" e quindi non più apprezzati in patria.

In questo movimento, nato e vissuto sottotraccia, si identificavano i cosiddetti rentgenizad (da Röntgen, "papà" dei raggi X), o rëbra o, in inglese ribs: si tratta di veri e propri supporti musicali sviluppati per essere riprodotti su giradischi e incisi su lastre a raggi X già utilizzate, materiale di scarto a basso costo e sufficientemente resistente per lo scopo, oltre a essere più flessibile di un vinile per essere nascosto sotto ai vestiti. Grazie a questa incredibile trovata, nacque la "musica delle ossa", con supporti tagliati in dimensioni da 7 pollici e forati al centro con una sigaretta accesa.

Il contraltare era che rispetto ai vinili si trattava di musica letteralmente usa e getta, utilizzabile solo tra le 5 e le 15 volte, con una qualità estremamente bassa dell'ascolto ma sufficiente alla diffusione della cultura occidentale anche nei paesi dell'Unione.

Attualmente si trovano ancora in vendita in alcuni mercatini dei paesi ex-URSS ma anche online. Sapevate della loro esistenza?