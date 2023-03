I migliori dolci pasquali del 2023: i vincitori del premio Regina Colomba e Pastiera

Lo scorso 25 Marzo 2023 si sono svolte le sedute del Premio Regina Colomba Regina Pastiera 2023, organizzato da Stanislao Porzio. I giurati, a porte chiuse, hanno valutato i dolci di 29 pasticcieri concorrenti provenienti da 9 regioni italiane.

Per la Categoria Colomba gli organizzatori hanno preso ad esame le proposte riguardanti la ricetta classica con lievito madre, farina, canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; in superficie, glassa di zucchero, uova e mandorle.

Di seguito i primi tre classificati:

Pasticceria Memmolo, Annibale Memmolo - Mirabella Eclano (AV) Dolce&Salato, Patrick Zanesi - Liscate (MI) Posillipo Dolce Officina, Michele Falcioni - Gabicce Monte (PU)

Per quanto concerne la Categoria Pastiera, invece, è stato esaminato il classico dolce della tradizione italiana, vale a dire la crostata con involucro a strisce superiori di pasta frolla, ripieno a base di grano, ricotta, scorze d’arancia candite, zucchero ed aromi naturali.

Il podio è composto in questo modo:

Elite, Pietro Cartabia e Giulia Ripamonti - Vimercate (MB) Il Buongustaio, Salvatore Caccioppoli - Sant’Antonio Abate (NA) Antica Pasticceria Savarese, Irma Brizi - Roma

Nel dare l’appuntamento all’edizione 2024, Re Panettone sottolinea come i dolci in gara fossero accomunati dalla realizzazione con lievito madre ed ingredienti completamente naturali, senza l’aggiunta di additivi artificiali ed aromi artificiali. Inoltre, in tutti i dolce in questione non figurano semilavorati e coadiuvanti tecnologici.

Nella giornata di ieri sono anche stati assegnati i premi del Paniere d’Italia per i migliori prodotti enogastronomici.