Bandiere Blu 2022: riscopriamo le spiagge più belle per le vacanze al mare - Aggiornata

AGGIORNAMENTO A causa di un errore nella fonte originale, era stata riportata come aggiornata al 2023 la lista delle bandiere Blu in Italia. In realtà la lista aggiornata non è ancora stata pubblicata sui canali ufficiali della FEE e non succederà prima dell'arrivo della primavera. Ci scusiamo per l'errore, la fonte originale (peraltro non ancora corretta) ci ha tratto in inganno.

Di seguito trovate la notizia corretta ed aggiornata con la lista delle bandiere blu assegnate nel 2022. Il mare italiano è amato in tutto il mondo e, a dimostrarlo, sono le ottime recensioni date a Polignano a Mare e altre località su Booking e altri siti. Più “ufficialmente”, però, è la lunga lista delle spiagge Bandiera Blu stilata dalla FEE a confermare l’eccellenza ambientale del Belpaese: riscopriamo le spiagge vincitrici del 2022.

Se l'estate volete andare al mare per una fantastica vacanza sotto il sole, fidatevi dei consigli dati dalla Foundation for Environmental Education (FEE) con la lista ufficiale delle 427 spiagge premiate con la Bandiera Blu nel 2022. Sia chiaro, sono comprese anche le zone di lago, pur sempre d’eccellenza e perfette per chi predilige luoghi più tranquilli.

Nel 2022 al primo posto in Italia si trovava la Liguria con ben 32 località, seguita da Toscana (19 Bandiere Blu) e Campania (18 Bandiere Blu). Tra le meno premiate, invece, si trovano Lombardia e Molise con una singola località, seguite dalle due Bandiere Blu attribuite al Friuli-Venezia Giulia.

Se siete tanto curiosi, però, di seguito trovate l’elenco completo delle spiagge premiate:

Piemonte

Cannero Riviera, Gozzano, Cannobio

Lombardia

Gardone Riviera

Trentino-Alto Adige

Bondone, Bedollo, Lavarone, Baselga di Pinè, Levico Terme, Caldonazzo, Tenna, Pergine Valsugana, Calceranica al lago, Sella Giudicarie

Liguria

Provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

Provincia di Savona: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Provincia di Genova: Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

Provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia

Toscana

Provincia di Massa Carrara: Carrara e Massa.

Provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pietrasanta.

Provincia di Pisa: Pisa.

Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina.

Provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto.

Friuli-Venezia Giulia

Grado, Lignano Sabbiadoro

Veneto

Provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia.

Provincia di Rovigo: Rosolina, Porto Tolle.

Emilia-Romagna

Provincia di Ferrara: Comacchio.

Provincia di Ravenna: Ravenna e Cervia.

Provincia di Forlì Cesena: Cesenatico, San Mauro Pascoli.

Provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Cattolica, Riccione.

Marche

Provincia di Pesaro Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo.

Provincia di Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana.

Provincia di Macerata: Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto Recanati.

Provincia di Fermo: la stessa Fermo, Altidona, Pedaso.

Provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

Abruzzo

Provincia di Teramo: Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

Provincia di Pescara: Pescara.

Provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo.

Provincia de L’Aquila: Villalago, Scanno.

Molise

Campomarino

Lazio

Provincia di Roma: Trevignano Romano, Anzio.

Provincia di Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno.

Campania

Provincia di Napoli: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri.

Provincia di Salerno: Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati.

Basilicata

Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri

Puglia

Provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta.

Provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie.

Provincia di Bari: Polignano a Mare, Monopoli.

Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno.

Provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio, Ginosa.

Provincia di Lecce: Nardò, Ugento, Melendugno, Salve, Castro.

Calabria

Provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana.

Provincia di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto.

Provincia di Catanzaro: Sellia Marina, Soverato.

Provincia di Vibo Valentia: Tropea.

Provincia di Reggio Calabria: Roccella Jonica, Caulonia, Siderno.

Sicilia

Provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa, Furci Siculo.

Provincia di Agrigento: Menfi.

Provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo, Ragusa.

Sardegna

Provincia di Sassari: Badesi, Budoni, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau.

Provincia di Oristano: Oristano.

Provincia di Nuoro: Tortolì, Bari Sardo.

Provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena.

Carbonia-Iglesias: Sant’Antioco.

Parlando sempre di viaggi, ricordatevi che in Friuli-Venezia Giulia non potete perdervi le osmize.