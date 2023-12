Mai assaggiato l'uovo centenario? Un piatto cinese sorprendente

Fanno parte degli alimenti della tradizione orientale e sono relativamente comuni, ma a noi sembrano a dir poco strane: sono le uova centenarie, vere e proprie uova di gallina, di quaglia o di anatra che vengono fatte stagionare in un modo speciale, tanto da farle diventare nere.

L’uovo centenario o pidan è un piatto cinese che consiste in un uovo fermentato per 100 giorni in una miscela di argilla, sale, cenere, calce e altri ingredienti. L’uovo ha un aspetto e un sapore molto particolari, con l’albume nero e gelatinoso e il tuorlo verde e piccante.

Le origini di questo piatto sono incerte e si perdono intorno il XVII secolo, nella regione dell’Hunan, durante la dinastia Ming. Le leggende che lo riguardano sono diverse, come quella di un uomo che trovò delle uova di anatra in una pozza di calce spenta e, dopo averne assaggiato un pezzo e averne gradito il sapore, decise di ripetere il processo, aggiungendo del sale per rendere più saporito l’uovo.

Una diversa storia narra invece di un innamorato respinto che lasciò le uova su un terreno argilloso di fronte la casa dell'amata. Una volta ritrovate a distanza di tempo, nonostante l'aspetto per nulla rassicurante, l'uomo le assaggiò e decidendo infine di provare a prepararle allo stesso modo. Strano a dirsi ma questa ricetta delicata, per la sua conservazione, , deve restare in un luogo fresco e asciutto. Inoltre prima di mangiarlo, bisogna bollirlo per un minuto e poi raffreddarlo in acqua ghiacciata; infine, per aprirlo, bisogna rompere il guscio con una superficie dura.

Questo piatto si accompagna al congee o all’omelette. Ha un costo basso nei paesi di origine, ma alto in quelli di importazione. Ha un sapore pungente e fungino, dovuto alla fermentazione dei batteri lattici. Una leggenda dice che allungherebbe la vita di circa 7 anni, ma la scienza non lo conferma.