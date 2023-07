Aspartame sì o no? Giro di vite in arrivo per il popolare dolcificante

Una ricerca francese del 2022 sull'aspartame aveva messo in luce una possibile correlazione tra l'assunzione di aspartame e il possibile aumento di incidenza di tumori, accendendo ancora una volta i riflettori sul popolare dolcificante.

Ad anticipare il possibile inserimento dell'aspartame nella lista delle sostanze con un "possibile effetto cancerogeno sugli umani" della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro, OMS) è stata Reuters, rilanciando quanto suggerito all'agenzia dalle sue fonti interne.

La decisione è attesa per il giorno 14 luglio ma, da parte della IARC, non darà seguito ad alcune domande, come i dosaggi consentiti, bensì dovrebbe limitarsi a decretare la potenziale cancerogenicità del dolcificante. La decisione sui dosaggi da considerare sicuri o meno dovrebbe arrivare, invece, da parte della JECFA, Commissione congiunta per gli additivi alimentari (Organizzazione Mondiale della Sanità e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

Anche quest'ultima si è attivata in anticipo, per l'esattezza riunendosi già nel mese di giugno. La sua decisione dovrebbe arrivare lo stesso giorno di quella della IARC, dando un profilo completo sull'aspartame e sul suo corretto utilizzo.

Un portavoce della IARC avrebbe detto a Reuters che IARC e JECFA dovrebbero arrivare, quindi, a una decisione "complementare", spiegando che quella del 14 luglio dovrebbe rappresentare "il primo fondamentale passaggio per comprenderne la cancerogenicità".

Chiaramente questa decisione potrebbe andare a sconvolgere l'industria di cibi e bevande proposti e venduti come salutari per il basso o nullo contenuto di zuccheri. Ciò che si augurano i regolatori, d'altro canto, è che quanto verrà proposto dalle due commissioni possa tracciare un confine chiaro entro cui agire per la successiva regolamentazione del commercio di queste sostanze.