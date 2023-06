Asics lancia le nuove GEL-KAYANO 30, scarpe da running stabile dal confort assoluto

Dopo aver presentato le nuove GEL-NIMBUS 25, nei negozi da febbraio 2023, per Asics è il momento di lanciare la nuova scarpa GEL-KAYANO 30 dotata della tecnologia PureGEL e del 4D GUIDANCE SYSTEM. Scopriamole in dettaglio.

Asics ha definito la sua nuova GEL-KAYANO 30 come la "scarpa da running stabile più confortevole di sempre", del resto è dotata di tecnologie aggiornate e studiate per offrire un sostegno personalizzato e un comfort senza precedenti. Un prodotto che è frutto di test approfonditi sull'utilizzo e decenni di continui miglioramenti, con il 4D GUIDANCE SYSTEM che si adatta ai movimenti del corpo per fornire una grande stabilità. Oltre alle classiche 3 dimensioni, larghezza, lunghezza e profofondità, Asics ha aggiunto anche il tempo, elemento che ha permesso all'azienda di ridurre il periodo trascorso in (sovra)pronazione per una corsa più sostenuta e confortevole.

Inoltre la GEL-KAYANO 30 è anche dotata dell'ultima generazione della tecnologia PureGEL, la stessa presente sulle GEL-NIMBUS 25, per un atterraggio del piede extra morbido. Grazie alla tecnologia FF BLAST PLUS ECO invece abbiamo il 20% di schiuma in più e un aumento di 4 mm dello stack - per un livello di comfort superiore rispetto ai modelli precedenti.

Rohan van der Zwet, Senior Product Marketing Manager di ASICS EMEA, ha dichiarato: "La scarpa da running GEL-KAYANOTM per molti anni è stata la preferita dei nostri consumatori e, francamente, resta tra i modelli più iconici della nostra gamma di prodotti. Conosciamo gli stereotipi che le scarpe da running stabili hanno affrontato negli anni: goffe, brutte e scomode. Ecco perché siamo entusiasti di celebrare il 30° anniversario della serie GEL-KAYANO con un’innovazione senza precedenti."

"Seguendo l’ASICS Design Philosophy siamo stati in grado di realizzare una calzatura pronta a offrire la stabilità che i runner hanno imparato ad amare nel corso degli anni, aggiungendo oggi l’elemento del comfort, altro aspetto fondamentale per chi corre. La stabilità non è mai stata così elevata e siamo impazienti di vedere i podisti di tutto il mondo sperimentare questa sensazione con le scarpe GEL-KAYANO 30".