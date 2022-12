ASICS Court FF 3 e Gel-Resolution 9: arriva la scarpa da tennis sviluppata con Djokovic

Reinventare le scarpe da tennis e mettere a disposizione di tutti la propria filosofia. È questo l’obiettivo che si è prefissata ASICS con le nuove Court FF 3 e Gel-Resolution 9, le nuove innovative scarpe da tennis sviluppate presso l’Institute of Sport Science di Kobe.

Le Court FF 3 sono sviluppate in collaborazione con il pluricampione Nole Djokovic, vincitore di 21 Slam. ASICS ha scelto una suola strutturata in tre parti per offrire ai giocatori maggiore flessibilità e comfort, un aspetto confermato anche dai test effettuati dai ricercatori che hanno evidenziato un impatto inferiore del 7% sul corpo dal punto di contatto con il terreno rispetto al modello precedente. Questo aspetto si traduce in una riduzione dello stress sul corpo ed un recupero più rapido.



”Sono orgoglioso di condividere il mio percorso insieme ad ASICS per il lancio della loro nuova collezione, e in particolare della nuova scarpa da tennis COURT FF 3. Ho lavorato in stretta collaborazione con il team in Europa e in Giappone per migliorare la versione precedente, che era già un’ottima scarpa. A questo punto della mia carriera è fondamentale che le scarpe che scelgo di indossare mi diano fiducia in campo e si adattino al mio stile di gioco. E questo è esattamente ciò che ottengo da ASICS. Comprendono le mie necessità e si impegnano a migliorare anche il più piccolo dettaglio, cosa che apprezzo e rispetto. Non c’è niente di meglio che giocare con ASICS” ha commentato Djokovic.

Le Gel Resolution 9 invece si rivolgono ai giocatori che sono soliti prediligere il gioco da fondo campo e che necessitano per tale ragione una scarpa stabile e di grande sostegno. Rispetto alla versione precedente è stata migliorata la stabilità ed il comfort, grazie alla tecnologia Dynawrap che mantiene il piede in posizione stabile. La Dynawall Construction invece riduce il tempo di frenata laterale.