ASICS annuncia le nuove GEL-NIMBUS 25: negli store dal 1 febbraio 2023

Da assidui utilizzatori delle ASICS GEL-NIMBUS 24, non possiamo che essere felici del nuovo annuncio dell’azienda giapponese: sono pronte ad arrivare sul mercato le ASICS GEL-NIMBUS 25, scarpe da running di alto profilo.

La nuova generazione di GEL-NIMBUS è stata classificata dagli sportivi come la scarpa numero 1 in termini di comfort in un test condotto in maniera indipendente da The Biomechanics Labin Sud Australia. Arrivata alla sua 25esima iterazione, la GEL-NIMBUS 25 è dotata della nuova tecnologia PureGEL ancora più soft rispetto al passato e della nuova ammortizzazione FF BLAST PLUS ECO, con il 20% di schiuma in più rispetto alle versioni precedenti. La nuova struttura della linguetta e del collarino invece è realizzata in maglia morbida, è traspirante ed elastica e facilita la calzata e il fitting.

Laura Bolgen, Senior Manager Global Product Line, Performance Running Footwear di ASICS, ha dichiarato: ”Seguendo l’ASICS design philosophy, facciamo testare le scarpe agli atleti, conduciamo ricerche biomeccaniche, utilizziamo metodi sostenibili e abbiamo decenni di lavorazioni artigianali alle spalle, per creare prodotti che siano perfetti sia per il corpo che per la mente. Per lo sviluppo di GEL-NIMBUS 25 abbiamo puntato molto in alto". "Sapevamo che il nostro ambizioso obiettivo di 'creare la scarpa da corsa più confortevole' avrebbe richiesto un lavoro di progettazione e sviluppo ancora maggiore, oltre a test interni ed esterni e al gradimento da parte dei consumatori. Come team, siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare in oltre 18 mesi di instancabili lavori di sviluppo. Ci auguriamo che ogni runner senta la differenza che questo modello GEL-NIMBUS, dal comfort unico, ha da offrire”.

Le nuove ASICS GEL-NIMBUS 25 saranno disponibili sia in versione maschile che femminile presso i negozi ASICS, gli store online e i punti vendita specializzati in running a partire dal 1 febbraio 2023 a un prezzo di 200 euro. Ricordiamo inoltre che a dicembre 2022 ASICS ha presentato delle scarpe da tennis realizzate con Djokovic.