Questo artista crea ritratti e dipinti con vecchie macchine da scrivere

L’arte si manifesta in mille forme, dai classici dipinti all’arte “della strada”, di cui abbiamo anche visto i sette murales più belli d’Italia. Pensate che c’è chi crea capolavori utilizzando una macchina da scrivere. Non ci credete? Vi presentiamo James Cook, artista che ricrea dipinti e ritratti di personaggi iconici proprio in questo modo.

Negli ultimi sette anni James Cook ha prodotto più di 200 disegni dattiloscritti utilizzando quasi 50 macchine da scrivere, per lo più generosamente donate dai fan del suo lavoro. Utilizzandole ha prodotto opere d'arte per celebrità, presentatori televisivi, musicisti e aziende, su pezzi di carta che vanno da piccole cartoline a fogli più imponenti preparati in più sezioni e poi pressati a caldo assieme, raggiungendo creazioni più grandi dei limiti del tradizionale slot della macchina da scrivere.

Nascosti nella maggior parte dei disegni sono messaggi scritti a macchina o parole ispirate al retroscena di un particolare progetto su cui l'artista sta lavorando. Il tutto viene naturalmente realizzato con una tecnica senza precedenti, basta sul posizionamento preciso delle lettere e sulla pazienza per imitare l'ombreggiatura e la consistenza dell'immagine originale.

I risultati del suo lavoro sono ormai riconosciuti a livello internazionale e proposti in numerose gallerie e mostre d’arte. Dalla "Notte stellata" di Vincent van Gogh alla copertina dell'album "Abbey Road" dei Beatles, passando per ritratti di Barack Obama, Doctor Who e Albert Einstein, Cook ha ormai realizzato un portfolio di capolavori che combinano l'arte tradizionale con la tecnologia. Per chi ama l’arte moderna è un artista da non perdere di vista. A conferma delle sue abilità, all'artista è stato recentemente chiesto di creare un disegno della defunta Regina Elisabetta II in cambio di una macchina da scrivere usata a Buckingham Palace dal Royal Clerk.

Volete anche voi uno dei suoi capolavori? Sappiate che accetta commissioni da tutto il mondo a partire da 450 sterline per un foglio A4 con un singolo ritratto, e impiega soltanto 5 giorni per completarlo! Se non altro, è un regalo davvero unico.