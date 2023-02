L'arte di Sally Gabori alla Triennale di Milano: grande apertura il 16 febbraio 2023

L’arte di una delle più grandi artiste australiane contemporanee sta per approdare a Milano con una nuova mostra: i dipinti di Sally Gabori (il cui nome completo è Mirddingkingathi Juwarnda Sally Gabori) saranno a disposizione del pubblico nelle sale della Triennale.

L’esposizione si potrà visitare dal 16 febbraio al 14 maggio 2023, per chi non lo sapesse però: chi è stata Sally Gabori? L’artista australiana ha sicuramente avuto una storia molto particolare, ha iniziato a dipingere solo nel 2005 quando aveva all’incirca 80 anni (la data di nascita si fa risalire al 1924 ma potrebbe non essere poi così precisa) ed è diventata in poco tempo una vera e propria icona a livello internazionale. Le sue opere si fanno notare immediatamente per via dei loro colori vivaci che, almeno in apparenza, non avrebbero legami con correnti estetiche ben precise. L’artista è poi deceduta nel 2015, a un’età di circa 90-91 anni.

La mostra allestita alla Triennale di Milano, organizzata in collaborazione con la famiglia dell’artista e la comunità Kaiadilt, riunisce trenta dipinti monumentali provenienti da collezioni pubbliche e private europee e australiane. Per chi volesse saperne di più sull’artista aborigena australiana e le sue opere, Triennale ha organizzato una Sally Gabori Night il 16 febbraio 2023 alle ore 18:00. Un incontro esclusivo e gratuito che si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano. Per partecipare basta registrarsi su Eventbrite.



Parlando di arte, il 14 febbraio ha aperto i battenti la mostra Baci di Severino Salvemini.