Tra arte e realtà virtuale: la mostra 'en plein air' Inside Monet sbarca a Milano

Mentre i musei milanesi aderisco alla Milano Art Week, un'altra mostra immersiva d'eccezione raggiunge il capoluogo lombardo. Stiamo parlando della esperienza a metà tra reale e virtuale di Inside Monet, in partenza oggi, 15 aprile 2023, vicino all'Arco della Pace, in Piazza Sempione.

Inside Monet è la prima mostra en plein air dedicata a Claude Monet, capostipite dell'Impressionismo francese e tra i suoi principali esponenti con opere quali "Impressione, Levar del Sole", "La Passeggiata", "Lo Stagno delle Ninfee" e la serie di dipinti dedicati alla Cattedrale di Rouen. L'esperienza è sponsorizzata da SFRE, Services For Real Estate, società di progettazione edilizia e ingegneristica nata nel 2016 a Milano.



La mostra Inside Monet è un tour guidato in Realtà Virtuale: la visita, che passa per l'Arco della Pace di Milano, per Piazza Sempione per Parco Sempione, permette ad ogni partecipante di immergersi nelle opere del prolifico artista francese indossando dei visori per il VR e seguendo un percorso diviso su più tappe nel centro della città lombarda.

Tra le opere mostrate in VR durante la passeggiata abbiamo l'"Impressione, Levar del Sole", una delle più note di Monet e forse la prima del periodo impressionista francese; i "Papaveri" del 1873, che si mostrano come una distesa virtuale di fiori sugli ambienti urbani di Milano; "La Passeggiata" del 1875, che ritrae la moglie e il figlio dell'artista; "I Covoni" del 1890-1891, che immerge gli spettatori in un campo immerso nel sole estivo; e infine lo "Stagno delle Ninfee" ritagliato nel giardino dell'abitazione di Monet a Giverny.



Il walking tour dura un'ora e mezza ed è sempre accompagnato da una guida. Parte del ricavato della mostra viene devoluto all'Associazione Bianca Garavaglia, che dal 1987 offre sostegno finanziario e operativo alla Struttura Complessa di Pediatria Oncologica della Fondazione I.R.C.C.S - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.