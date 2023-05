L'arte pop di Roy Lichtenstein in una nuova mostra aperta fino al 16 luglio 2023

Una mostra per celebrare i 100 anni dalla nascita di uno dei più importanti artisti della Pop Art internazionale: Roy Lichtenstein. La città di Desenzano del Garda (Bs) ha inaugurato l'esposizione Roy Lichtenstein: the Sixties and the history of international Pop art che si potrà visitare fino al prossimo 16 luglio 2023.

A curare la mostra è stato Matteo Vanzan, che ha anche spiegato: “Il percorso espositivo è strutturato per offrire una panoramica sull'opera di Lichtenstein e della sua celebre tecnica pittorica che, in linea con le ricerche warholiane, mira ad associare la creazione artistica a un vero e proprio prodotto industriale partendo però sempre dal disegno, di cui abbiamo un esemplare esposto in mostra. La tecnica dei punti Ben Day, il cui nome deriva dall'illustratore e stampatore del XIX secolo Benjamin Henry Day che li ha introdotti per la prima volta, ha portato Lichtenstein ad una riconoscibilità immediata all'interno del sistema dell'arte contemporanea facendolo diventare uno degli artisti più amati del secondo Novecento”.

In mostra saranno presenti alcuni dei lavori più conosciuti dell'autore, pensiamo soprattutto a Crack! del 1963 usato come manifesto pubblicitario per annunciare la mostra di Lichtenstein alla Leo Castelli Gallery, e ancora As I open fire del 1967, Drowing Girl del 1987 edito dal MoMA di New York e tratto dal racconto Run for Love! della DC Comics, oltre ai suoi omaggi ad artisti come Pablo Picasso e Carlo Carrà con The Red Horsemen del 1975.

“A completamento dell'esposizione abbiamo voluto rendere omaggio ad alcune delle personalità più importanti dell'arte degli anni Sessanta come il vincitore del Gran Premio della Biennale di Venezia del 1964 Robert Rauschenberg, Andy Warhol, l'inglese Joe Tilson, Jim Dine oltre ad una parentesi dovuta sia al Nouveau Réalisme con Arman, Yves Klein e Mimmo Rotella” ha concluso Vanzan.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 16 luglio con i seguenti orari:

29 aprile - 31 maggio:

lunedì chiuso

martedì/domenica 10.00-18.00

1 giugno - 16 luglio:

lunedì chiuso

martedì/domenica 10.00-18.30.

BIGLIETTI

Intero: € 10,00

Ridotto € 8,00 (bambini e ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni, over 65 anni; gruppi di almeno 15 persone)

Ridotto € 5,00 (scolaresche alunni + insegnanti; 1 ingresso gratuito per gli insegnanti ogni 15 alunni; gruppi di visite guidate di almeno 15 persone (+ € 3.00 per la visita guidata)

Ingresso gratuito: bambini fino a 10 anni, portatori di handicap e loro accompagnatori, accompagnatori di gruppi (n. 1 gratuità ogni 15 visitatori paganti).

Le prevendite dei biglietti sono online sul sito Ciaotickets.