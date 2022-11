Banksy mette al tappeto Putin in Ucraina: comparse 7 opere a Kiev e Irpin

La guerra in Ucraina continua ormai da quasi nove mesi, e la fine del conflitto sembra essere ancora molto lontana. Mentre buona parte del mondo guarda imponente alle ostilità nell'Est Europa, Banksy ha deciso di fare visita al fronte di guerra, lasciando una serie di sette opere di Street Art in alcune città ucraine.

A documentare il viaggio dell'artista in Ucraina è un commovente video pubblicato su Instagram dallo stesso Banksy, che potete vedere in calce a questa notizia, insieme alle immagini di alcune delle sette opere realizzate dallo street artist. I murales si trovano sparsi in città come Kiev e Borodyanka, ma anche nelle periferie di Irpin, tra i villaggi più colpiti dai bombardamenti dell'esercito russo.

Una delle opere d'arte, forse la più "politica" della serie, mostra il Presidente russo Vladimir Putin mandato al tappeto da un bambino ucraino durante un combattimento di judo, sport per il quale il Capo di Stato della Federazione Russa nutre una fortissima passione fin da giovane età. Un altro murale mostra due bambini che usano una delle difese anti-carro preparate dall'esercito ucraino come dondolo.

Tra gli altri soggetti, poi, troviamo una donna che indossa una maschera antigas e impugna un estintore, ma anche un uomo barbuto che fa un bagno in un edificio distrutto. Infine, l'artista ha incorporato un'altra "opera" di street art, ovvero un pene disegnato da un anonimo artista di strada, in uno dei suoi soggetti, rendendolo una testata nucleare montata su un carro armato con l'iconica lettera "Z", ormai associata all'esercito russo e alla sua invasione dell'Ucraina.

Accanto a Kiev, capitale dell'Ucraina, le scelte di Irpin e Borodyanka da parte di Banksy non sono casuali: il primo villaggio sarebbe infatti stato teatro di crimini di guerra da parte dei russi, così come la vicina città di Bucha; il secondo, invece, è stato ricatturato dall'esercito ucraino negli scorsi mesi, dopo alcune settimane di occupazione russa. Anche a Borodyanka, i militari di Kiev hanno trovato delle fosse comuni di civili ucraini, che sarebbero stati torturati e uccisi dai soldati di Mosca.