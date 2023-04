L'arte emozionante di Leandro Erlich a Milano fino a ottobre 2023

Negli ultimi giorni i principali social network come Instagram, Facebook e TikTok si sono riempiti di immagini di adulti e bambini sorridenti appesi alla facciata di un palazzo... se avete visto qualcosa del genere vi siete imbattuti nell'arte di Leandro Erlich, arrivata ora al Palazzo Reale di Milano.

Dal 22 aprile al 4 ottobre 2023 presso il celebre museo meneghino, situato accanto al Duomo, sarà possibile ammirare per la prima volta in Europa un'ampia mostra monografica dedicata a una delle figure di spicco della scena artistica internazionale. Parliamo, come anticipato sopra, di Leandro Erlich, la cui esposizione milanese è stata curata da Francesco Stocchi. Nato nel 1973 a Buenos Aires, Erlich è ormai famoso per creare grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando parte dell'opera.

Ecco dunque che incontriamo palazzi su cui ci si arrampica in maniera virtuale, case sospese in aria, ascensori senza una destinazione, scale mobili aggrovigliate, barche sospese su un mare inesistente su cui viaggiare verso destinazioni sconosciute. I lavori di Erlich hanno già conquistato 600.000 visitatori a Tokyo e 300.000 a Buenos Aires proprio per la loro forza evocativa, del resto sono spesso installazioni site specific che richiedono molto spazio e lavoro. Se siete di passaggio a Milano potete dunque visitare la mostra a Palazzo Reale acquistando un biglietto open da 17 euro oppure un biglietto intero a data fissa a 15 euro (più eventuali 2 euro di prevendita).