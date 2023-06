L'arte contemporanea a dialogo con il Medioevo: 'NERO. Perugino - Burri' apre a Perugia

Mentre a Roma riapre la casa di Giacomo Balla, un altro grande artista italiano contemporaneo è protagonista di una mostra di alto livello, questa volta insieme ad un Maestro dell'arte medievale. L'esposizione "NERO. Perugino - Burri", infatti, ha aperto i battenti a Perugia il 22 giugno.

La mostra, organizzata da Fondazione Perugia e Fondazione Burri, è stata presentata in occasione del 500esimo anniversario dalla morte di Pietro Vannucci, anche noto come Perugino. Perugino è l'autore di opere importantissime per la storia dell'arte italiana, quali lo Sposalizio della Vergine del 1501-1504, il Battesimo di Cristo, che decora la Cappella Sistina a Roma, l'Adorazione dei Magi del 1476 e la Consegna delle Chiavi a San Pietro, un affresco anch'esso realizzato nella Cappella Sistina.



In occasione del 500esimo anniversario dalla sua morte, Perugino viene messo in dialogo con Alberto Burri, tra più grandi artisti e scultori italiani del Novecento, meglio noto per installazioni come il "Cretto di Burri" (o "Cretto di Gibellina"), nel Belice, nonché per opere come Rosso Plastica, del 1961. Come Perugino, anche Burri è di origini umbre.



Il comune denominatore di questo dialogo tra presente e passato è il colore nero, una soluzione cromatica peculiare e suggestiva ampiamente adottata da entrambi gli artisti. In totale, il percorso artistico curato da Vittoria Garibaldi comprende una ventina di opere, equamente divise tra quelle di Burri e quelle di Perugino.



La mostra resterà aperta dal 22 giugno al 2 ottobre a Palazzo Baldeschi, a Perugia. Il biglietto d'ingresso per l'esposizione ha un costo pari a 7 Euro, che scendono a 4 Euro con le riduzioni. "NERO. Perugino - Burri" è visitabile tutti i giorni della settimana: da lunedì a venerdì, la mostra è aperta dalle 15:00 alle 19:30; il sabato e la domenica, invece, l'apertura viene anticipata alle 10:30.