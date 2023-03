L'arte di Ann Veronica Janssens arriva all'HangarBicocca: mostra gratuita dal 6 aprile

Pirelli HangarBicocca si prepara a inaugurare una nuova mostra dedicata ad Ann Veronica Janssens: Grand Bal è un nuovo appuntamento che gli appassionati di arte contemporanea non possono perdere.

La retrospettiva dedicata all'artista belga, che oggi vive e lavora a Bruxelles, ripercorre i suoi 40 anni di carriera - durante i quali ha sperimentato l’inafferrabile e forgiato la luce, indagando la natura sensoriale e performativa di spazi e architetture. Le opere mutevoli della Janssens sono pronte a portarci al confine fra arte e scienza, indagando come veri e propri laboratori i limiti percettivi e psichici dell'essere umano.

Grand Bal esplora dunque la carriera di Ann Veronica Janssens presentando per la prima volta la più comprensiva selezione delle sue opere, tra lavori storici e nuove produzioni. Il percorso ideato dall'artista è pensato come una coreografia visiva e sonora che mette al centro di tutto il visitatore, che deve dunque muoversi e partecipare attivamente seguendo l'alternarsi delle proprie sensazioni e percezioni. Persino il titolo Grand Bal evoca la dimensione performativa e la relazione dinamica che si instaura tra lavori, architettura e corpo umano come se tutto fosse una danza in ogni ogni elemento è necessario all'altro per rivelarsi in modo completo.

L'inaugurazione di Grand Bal è in programma mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 19:00, mentre dal 6 aprile al 30 luglio 2023 la mostra sarà aperta a tutti dal giovedì alla domenica (10:30-20:30) con ingresso gratuito. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Pirelli HangarBicocca.