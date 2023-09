L'Arsenal è il primo club ad avere un kit ad hoc per la squadra femminile

Solitamente, le squadre di calcio femminili sono solite utilizzare kit identici a quelli delle squadre maschili e giovanili. L’Arsenal però guarda oltre ed insieme ad Adidas e Stella McCartney ha svelato il primo kit ad hoc per una squadra femminile.

La gamma di prodotti, che comprende maglietta, pantaloncini, capi eleganti da viaggio come giacca con zip intera e maglietta oversize, è in edizione limitata e debutterà il 6 Ottobre 2023 nella trasferta che la squadra di Londra terrà contro il Manchester United nella Super League femminile.

La maglia da trasferta è caratterizzata da una fusione di motivi geometrici con accenti di rosa e blu, ed è dotata della tecnologia AERODRY che si serve di materiali traspiranti ed assorbenti che contribuiranno a mantenere le calciatrici comode ed asciutte durante le partite.

"Mi piace il fatto che la maglia da trasferta attinga all'entusiasmante intersezione tra moda e calcio attraverso la sua stampa geometrica elevata e le tonalità accattivanti, con materiali tecnici e performanti al centro” ha affermato Stella McCartney. Si tratta di un unicum, almeno al momento, che potrebbe segnare un punto di svolta importante nel calcio femminile.

In Italia, la Serie A femminile è ancora senza diritti tv e si tratta di un problema non di poco conto per un movimento che fatica ad ingranare.