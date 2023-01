Nuovi set LEGO per gli amanti delle auto: dalla Ford GT alla Pagani Utopia

LEGO continua a soddisfare la fame e la passione degli amanti delle supercar dopo l’annuncio del set LEGO Technic della Bugatti Bolide: il nuovo pezzo da novanta del portfolio è la Ford GT LEGO Technic, accompagnata da altri quattro set Speed Champions dedicati a Ferrari, McLaren, Pagani e Porsche.

A spiccare è certamente il set di 1.466 pezzi della supercar statunitense: la Ford GT riprodotta in scala 1:12 misura 9 centimetri in altezza, 39 cm in lunghezza e 18 cm in larghezza e, comunque la si osservi, mostra dettagli sensazionali nonostante si tratti di semplici mattoncini di plastica. Ad esempio, il modello dispone di ruote anteriori girevoli, sospensioni indipendenti e motore V6 con pistoni in movimento. Naturalmente le porte e il cofano si aprono per ammirare gli interni e il gruppo propulsore, mentre l'ala posteriore è regolabile.

Questo favoloso set si aggiunge alla gamma automobilistica LEGO Technic già composta da Ferrari 488 GTE, BMW M 1000 RR e McLaren F1 al prezzo di 119,99 euro a partire dal 1 marzo 2023, ma non è l’unica supercar destinata ad apparire nel catalogo. Per la prima volta in assoluto grandi e piccini potranno ammirare la Pagani Utopia nel piccolo set Speed Champions, composto da 249 pezzi e una minifigure con tuta da corsa Pagani.

Altra novità è la Porsche 963 LMDh presentata quest'anno al Goodwood Festival of Speed e prossima alla partecipazione alla Rolex 24 Hours of Daytona. Si tratta di un altro modello molto facile da costruire e accompagnato sempre dalla minifigura del pilota con tuta Porsche Motorsport.

Segue la Ferrari 812 Competizione, supercar rivelata nel 2021 e alimentata dal leggendario V12 del Cavallino Rampante. Il set LEGO Speed Champions dedicato è composto da 261 mattoncini e, al posto del pilota professionista, presenta la minifigure di uno pseudo-collaudatore con giacca marchiata Ferrari.

Dulcis in fundo, per la prima volta arrivano due supercar della McLaren Ultimate Series sotto forma di mattoncini: si tratta della McLaren Solus GT e della McLaren F1 LM, proposte in un singolo set con due minifigure. Questo sarà il set più costoso della nuova linea Speed Champions 2023, il cui prezzo è vociferato attorno ai 35 euro. Al contrario, i set con auto singola dovrebbero costare 25 euro. Per maggiori dettagli dovremo attendere inizio marzo 2023.

