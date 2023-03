In arrivo il nuovo libro LEGO Harry Potter: Magical Year at Hogwarts, in tempo per Natale

Chi di voi ricorda il lancio commerciale del primo libro della saga di Harry Potter, ovvero Harry Potter e la pietra filosofale? Sono passati ben 26 anni, ancora oggi però la saga di J. K. Rowling continua a sfornare prodotti: il 12 ottobre 2023 arriverà il nuovo LEGO Harry Potter: Magical Year at Hogwarts.

In Inghilterra il primo volume della lunga saga di Harry Potter è arrivato sugli scaffali delle librerie nel 1997, mentre la prima edizione italiana stata pubblicata nel 1998. Ancora oggi però non siamo stanchi di vedere nuovi prodotti dedicati al maghetto con gli occhiali, anzi...

Questo nuovo libro in uscita è molto particolare e si prepara ad arrivare sugli scaffali delle librerie (oppure sulle pagine digitali di Amazon Italia dove si può già ordinare a 27,09 euro) giusto in tempo per un nuovo Natale. All'interno del cofanetto trovate un volume di 80 pagine piene di curiosità e attività, una scena pieghevole per inventare situazioni di gioco con la casata Grifondoro e tre personaggi LEGO: Harry, Ron e Hermione.

Purtroppo non conosciamo ulteriori dettagli sul set ma possiamo immaginare che possa essere il regalo perfetto per tantissimi nuovi appassionati di Harry Potter. La casa editrice infatti consiglia il libro a bimbi dai 5 ai 7 anni, attenzione però: l'edizione attualmente in vendita sembra essere solo in lingua inglese, non sappiamo se arriverà anche una variante tradotta in italiano - ma terremo d'occhio Amazon Italia per, eventualmente, aggiornarvi.