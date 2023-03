Le farine di insetti avranno scaffali dedicati nei supermercati: le nuove regole

Tante novità in arrivo per i supermercati che vendono prodotti con farina di insetti. Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha infatti annunciato di aver firmato alcune norme che andranno a disciplinare la vendita di tali prodotti.

Nella fattispecie, le farine di insetti avranno uno spazio dedicato sugli scaffali dei supermercati, come previsto da un accordo siglato dalla Conferenza Stato-Regioni che prevede il via libera a “quattro schemi di decreto” che prevedono anche l’etichettatura dei prodotti basati su tali farine. Federico Caner, assessore della Regione Veneto e Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, ha spiegato che sono stati chiesti “dei chiarimenti su diversi aspetti, in particolare un pronunciamento del Ministero della Salute sui rischi per i consumatori e quindi di prevederne il pieno coinvolgimento”. Previsto anche che venga esplicitato l’utilizzo di farine provenienti da insetti insieme agli eventuali rischi per la salute.

Per quanto riguarda le etichettature, il Ministro Lollobrigida ha sottolineato la necessità di avere sulle confezioni delle informazioni chiare per ogni aspetto alimentare riguardante i prodotti che contengono farine di insetti autorizzate dall’Unione Europea, che dovrà dare il via libera prima che i decreti diventano legge. Lollibrigida in conferenza stampa ha infin e spiegato di aver “segnalato la necessità di riportare in etichetta l’ingrediente anche se non presente al livello massimo previsto, al fine di evitare l’utilizzazione indiscriminata e possibili frodi”.