Arriva per la prima volta in Italia Van Gogh: The Immersive Experience

Exibition Hub ha annunciato che dopo l’enorme successo ottenuto a livello mondiale, con oltre 5 milioni di visitatori, la “Van Gogh: The Immersive Experience” arriva per la prima volta in Italia.

La società ha scelto Milano, a Lampo Scalo Farini, come sede in cui prenderà il via questo viaggio sorprendente che ha stregato i visitatori a livello mondiale e che li traghetterà attraverso le pennellate di uno dei più grandi artisti del diciannovesimo secolo.

L’esposizione arriva per la prima volta in Italia, completamente rinnovata nella propria tecnologia ed in grado di combinare arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze in realtà virtuale che permetteranno di vivere l’esperienza immersiva attraverso proiezioni di 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360 gradi.

La mostra troverà spazio in Via Valtellina, 5 a Lampo Scalo Farini e terminerà a Dicembre 2023.

I biglietti sono in vendita direttamente attraverso l’app Fever o attraverso il sito dedicato. Nelle prossime settimane Exhibition Hub e Fever comunicheranno la data d’apertura ufficiale. Il costo è di 17 Euro per gli adulti e 13 Euro per i bambini.