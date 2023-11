Arriva in Italia a Roma e Milano il concerto di Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Arriva, per la prima volta in Italia a Milano e Roma, il concerto di Harry Potter e L’Ordine della Fenice. L’orchestra eseguirà le musiche di Nicholas Hooper in perfetto sincrono con l’intero film.

Le date in programma sono due:

Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre 2023 Teatro Arcimboldi – Milano

Mercoledì 27 e Giovedì 28 Dicembre 2023 Auditorium Conciliazione - Roma

I biglietti sono in vendita su Ticketone per le date di Roma e Milano, mentre solo per coloro che sono interessati allo spettacolo di Milano è possibile acquistare i ticket anche su Tamtickets.



Sul palco sarà presente un’orchestra composta da 80 musicisti, diretti dal Maestro Ben Palmer a Milano e Benjamin Pope a Roma. L’intero film sarà trasmesso in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri con i dialoghi in italiano.



“Siamo orgogliosi di aver portato per primi in Italia una nuova ed emozionante forma di spettacolo dal vivo come The Harry Potter Film Concert Series”: dichiara Marco Patrignani, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e produttore dello show in Italia. “Il ruolo della musica nel film è cruciale e questa è un’occasione più unica che rara per poter ammirare i musicisti creare un suono straordinario e scoprire i colori e le suggestioni che gli strumenti sono in grado di generare in relazione a ogni momento del film. Harry Potter è una delle maggiori saghe di successo nella storia e penso che la serie di film-concerto sia una meravigliosa opportunità adatta a tutte le età, per rivivere o scoprire fin dall'inizio questa emozionante avventura e lasciarsi trasportare dalla magia della sua musica”.