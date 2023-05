Arriva in Italia la mostra dedicata ad Aardman: ci sono le sculture di Wallace & Gromit!

Dopo la mostra dedicata alla Pimpa e ad Altan, inaugurata a Pistoia lo scorso mese, sbarca ora in Italia un'altra esposizione incentrata su un'amatissima icona dei cartoni animati per bambini. Shaun The Sheep and Friends - The Art of Aardman ha fatto il suo debutto il 12 maggio al PAFF! di Pordenone.

La mostra ha già fatto tappa in città prestigiose come Parigi, Francoforte, Melbourne e Seoul, e arriva ora a Pordenone in una versione arricchita da diversi inediti e da un nuovo impianto espositivo, volto ad immergere i visitatori nei processi creativi degli Aardman Studios, già vincitori del premio Oscar per Wallace & Gromit - La maledizione del Coniglio Mannaro.



In totale, l'esibizione in corso al PAFF! di Pordenone comprende ben 30 set cinematografici Aardman autentici, nonché numerose sculture provenienti dai principali film prodotti dall'azienda e diversi attrezzi del mestiere utilizzati da artisti come Peter Lord e David Sproxton, ora direttori della casa di produzione specializzata in film in stop-motion.



Tra i set che potete ammirare abbiamo l'orto di Gromit, le ambientazioni di Galline in Fuga, il Galeone da cinque metri di Pirati! Briganti da Strapazzo e diverse ambientazioni della serie di film dedicati a Shaun The Sheep. Accanto a questi ultimi, poi abbiamo 400 disegni, album e pupazzi originali dei primi anni di vita dello studio.



La mostra resterà aperta dal 12 maggio al 24 settembre 2023, ed è già visitabile dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00. I biglietti dell'esposizione possono essere acquistati in loco o sul sito web del PAFF! di Pordenone.