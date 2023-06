Arriva in Italia il nuovo FOSSiBOT F3600, la Power Station per l'avventura

Se fino a qualche anno fa non c'era altro modo di generare corrente elettrica in mobilità se non con rumorosi e inquinanti gruppi elettrogeni, oggi le cose sono radicalmente cambiate ed è possibile sfruttare Power Station portatili da migliaia di Wh - come il nuovo FOSSiBOT F3600.

La nuova Power Station sta per debuttare in Europa il 13 giugno 2023 con un'offerta lancio davvero niente male. Il suo prezzo di listino è di 2.699 euro, su Geekbuying però il FOSSiBOT F3600 è proposto al lancio a 1.799 euro per i primi 500 pezzi (il codice sconto è FOF3600). Una cifra sicuramente importante che però ci permette di portare a casa (e praticamente ovunque vogliamo) una Power Station da 3.840 Wh perfetta per il campeggio, per i lunghi viaggi in auto e in camper, oppure come backup casalingo in caso di blackout.

Grazie al caricatore da 1.500 W può essere ricaricato in 3 ore, mentre se abbinate un caricatore a energia solare da 2.000 W impiegate 2 ore e mezza. La ricarica in AC può comunque arrivare a 2.200 W, dunque per recuperare il 100% basta un'ora e mezza di connessione alla massima potenza.

La potenza di output in AC può arrivare a 3.600 W attraverso 13 porte totali: 1 porta USB-C da 100 W, altre 3 porte USB-C da 20 W, 2 porte USB-C Quick Charge 3.0, 1 accendisigari, 2 porte DC5521 da 12V/3A, 1 porta XT60 da 12V/25A e 3 output standard Schuko. E ancora abbiamo una torcia magnetica, un LED da 3W, un'entrata di ricarica AC, una porta XT90 per la ricarica a energia solare, uno switch di protezione contro i sovraccarichi. La potenza d'uscita può essere regolata con una comoda manopola a 5 step, con il tutto che può essere tenuto sotto controllo grazie a uno schermo LCD informativo.

Può alimentare praticamente il 99% dei dispositivi in circolazione, un grill elettrico può funzionare per 3,3 ore, un proiettore da 100 W addirittura 32,6 ore, un drone da 40 W può essere ricaricato 82 volte, infine - per chiudere con gli esempi - un mini frigorifero da 260 W può funzionare per oltre 13 ore. Al suo interno ci sono inoltre delle batterie Premium LiFePO4, le stesse utilizzate spesso nel settore automotive: i cicli di carica/scarica possono arrivare a 6.500, FOSSiBOT dunque prevede che possiate utilizzare la Power Station per oltre 10 anni senza alcun problema. Rispetto a un generatore tradizionale pesa 42 kg in meno, è più compatto del 29% e può essere trasportato comodamente come un trolley grazie a due ruote.