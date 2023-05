Arriva la collezione Topps Chrome dedicata al Tennis... ma fate attenzione

A distanza di una manciata di ore dal lancio di Topps SuperStars, collezione di card sportive dedicata ai campioni del passato e del futuro delle Coppe Europee, il gigante americano ha finalmente messo la parola fine sulla lunga attesa che ha caratterizzato il set Chrome dedicato al Tennis.

Non si tratta di una prima volta per il collezionismo di card sportive per lo sport della racchetta e neanche per Topps, che però mette a segno finalmente un altro colpo per questo settore, dando giustizia a una sport che pullula di appassionati.

Al contrario, stavolta sì, è la prima volta che viene proposto un set Chrome dedicato a questo sport, sebbene si tratti di una collezione ferma al 2021, arrivata sul mercato a 2023 inoltrato dopo una lunga ed estenuante attesa.

Il set Chrome base è composto da 100 carte pescate direttamente dalla Hall of Fame del Tennis Internazionale e incluse sia le leggende che i campioni del presente, oltre a quelli che nella stagione tennistica 2021 erano i prospetti più interessanti del prossimo futuro e che già calcano i palcoscenici più importanti del mondo. La proposta commerciale prevede i classici Hobby Box e una versione Lite, ognuna con parallele dedicate. Nel Lite box, per esempio, si potranno trovare le interessanti varianti Diamond e le esclusive Wave, una sorta di swirl in salsa Topps ma su base Chrome.

Non mancheranno comunque tirature più basse, giù fino alle 1/1 "SuperFractor", passando per le Red numerate a 5, le Rose Gold (a 10), le Orange (a 25), le Gold e Gold Wave (a 50) e le Green (a 75), oltre a numerazioni superiori, fino ai 199 delle Purple e delle Purple Wave.

Tre gli inserti base, tra cui Aces, Battle of the Baselines e Rings of Honor, mentre la collezione di autografi sarà particolarmente ricercata per via di una numerazione a partire da 50 in giù, naturalmente comprensiva di parallele. Tra le firme più interessanti delle 90 in checklist, segnaliamo la giovanissima Coco Gauff, Sampras e l'italiano "Sonny" Sonego.

Spiccano, invece, le assenze di mostri sacri del tennis moderno come Federer e Nadal o, senza andare troppo lontano, di Djokovic.

La data di inizio della distribuzione è fissata per il 17 maggio 2023.