Arriva la nuova collezione GP Team Replica 2023 di Ducati e Diadora: vestire da campioni

Il weekend appena trascorso, quello del 28-30 aprile 2023, è stato a dir poco spettacolare per Ducati - che in Spagna con Francesco Bagnaia si è classificata seconda nella Sprint Race e prima nel GP ufficiale. Quale momento migliore per lanciare la nuova collezione GP Team Replica 2023 realizzata da Diadora?

La nuova collezione GP Team Replica 2023 di Ducati e Diadora riprende in maniera precisa tutto l'abbigliamento utilizzato dal team ufficiale Ducati Lenovo di MotoGP. In particolare la linea prevede giacca antipioggia, felpa, t-shirt, polo e sneakers, capi d'abbigliamento in perfetto stile Ducati.

Ovviamente non bisogna dimenticare anche la ricca proposta della linea Ducati Corse, che prevede cappellini, felpe, polo e t-shirt - disponibili nei formati uomo, donna e bambino. A completare il perfetto outfit del ducatista arrivano poi altri accessori del merchandising ufficiale: borracce, bandiere, portachiavi, bracciali e molto altro.

Tutti i capi della nuova collezione GP Team Replica 2023 sono disponibili presso la rete di concessionarie della casa di Borgo Panigale e molto presto anche sullo Shop Online di Ducati.

Inoltre in occasione del Gran Premio d'Italia 2023 all’Autodromo Internazionale del Mugello tornerà la Tribuna Ducati, il posto perfetto per vivere le emozioni della MotoGP dalla prima fila. Ducati inoltre accoglierà i propri tifosi presso la curva del Correntaio, uno dei punti migliori per godersi il GP. Per saperne di più il marchio di Borgo Panigale ha dedicato una sezione apposita sul suo sito.