Arriva la prima borsa da golf firmata Air Jordan: si chiama Fadeaway

Il logo Jumpman, che dagli anni '80 accompagna in maniera fedele il marchio Jordan, ha caratterizzato diverse generazioni e ancora fa parlare di sé - questa volta per una nuova apparizione nel mondo del golf.

Negli ultimi anni il brand Jordan è stato sempre più presente nel golf, pensiamo alle scarpe tecniche AJ1, AJ4 e AJ12 e ad altri modelli realizzati appositamente per l'elegante sport. Ora però per il marchio è tempo di abbandonare la zona di comfort delle calzature e proporre nuovi accessori. Nello specifico stiamo parlando della nuova borsa Fadeaway, utile a trasportare i classici essential del golf.

La borsa è solo una parte di una nuova collezione di abbigliamento e altri accessori dedicata interamente allo sport, la prima di questo tipo per il marchio Jordan. Tornando alla borsa però lo schema colori scelto è abbastanza classico per il brand, pensiamo al bianco, al nero e al rosso. Il celebre logo Jumpman, accompagnato ovviamente dal numero 23, si trova praticamente ovunque e va a caratterizzare dettagli come le cerniere e i lacci.

La borsa risulta alquanto funzionale, permette alle mazze da golf di non aggrovigliarsi grazie a diversi divisori a tutta lunghezza, inoltre è inclusa una cappa antipioggia abbinata da utilizzare quando il tempo non è dei migliori - e magari ci coglie di sorpresa. La borsa Air Jordan Fadeaway sarà presto disponibile nei negozi Nike americani al prezzo di 360 dollari.

Ricordiamo che se siete appassionati del marchio Jordan a Milano è stato aperto un nuovo negozio dedicato alle Air Jordan.