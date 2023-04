Arriva l'assicurazione sanitaria per pesci rossi firmata Santévet

Cani e gatti sono senza alcun dubbio i nostri migliori amici, non bisogna però dimenticare i piccoli pesci rossi: a sorpresa, sono loro gli animali domestici più diffusi nel nostro Paese. A tal proposito Santévet ha lanciato una nuova assicurazione dedicata proprio a loro...

L'azienda specializzata nell'assicurazione sanitaria di cani e gatti ha pensato a un pacchetto attivabile anche gli esemplari di pesce rosso fino ai 7 anni di età che offre una copertura delle spese veterinarie di questi pesciolini per tutta la durata della loro vita. Vita che, anche se molti non lo sanno, può arrivare anche a 20 anni o più se curati in maniera adeguata. I pesci rossi infatti sono fra gli animali più longevi esistenti in natura. In media, l'aspettativa di vita di un pesce rosso è di 10 anni, bisogna però prestare loro le giuste attenzioni, altrimenti gli anni di vita possono ridursi in maniera drastica.

A tal proposito Santévet assicura soltanto i pesci rossi ai quali vengono garantite le cure corrette, è infatti fondamentale rispettare delle regole ben precise. Innanzitutto bisogna garantire ai pesci un habitat ideale: almeno 6 litri d'acqua in una vasca rettangolare, la classica boccia tonda infatti deforma la visione dell'ambiente esterno del pesce. Si può usare l'acqua del rubinetto ma bisogna avere anche un biocondizionatore. Il pesce rosso è onnivoro per natura, si nutre di piccoli crostacei, insetti e alghe, bisogna però evitare la sovralimentazione. Sono animali golosi ma non bisogna dar loro cibi pericolosi come il pane, i dolci e i formaggi.

Una volta a settimana poi è necessario cambiare l'acqua della vaschetta, un'operazione semplice ma delicata perché bisogna evitare gli sbalzi di temperatura. Infine è molto importante osservare con attenzione le abitudini del pesce rosso: il loro modo di nuotare può dirci molto su di loro, inoltre osservandoli si possono evitare che accadano eventi spiacevoli. Attenti però a non ticchettare troppo sulla vasca, sono molto sensibili alle vibrazioni. Ora che sapete tutto sui pesci rossi possiamo anche svelarvi che in realtà quello di Santévet è un pesce d'aprile. Non potrete purtroppo assicurare il vostro pesce rosso ma tutti i consigli letti poco sopra sono assolutamente validi, non dimenticateli...



Ricordiamo che Santévet ci ha anche aiutati a festeggiare il Napping Day 2023 consigliandoci di seguire i saggi consigli dei nostri amici gatti...