Arnold Schwarzenegger ha svelato il suo programma di allenamento

Nonostante i 75 anni di età, Arnold Schwarzenegger non rinuncia ad un pò di sano allenamento in palestra. L’ex Mr. Olympia ed attore ha svelato a Men’s Health la sua routine di allenamento, che ha fatto provare ai due comici americani Fortune Feimster e Bert Kreischer.

Schwarzenegger ha raccontato che i suoi allenamenti ora si concentrano principalmente sull’efficienza e non sulla forza, anche a causa dei numerosi problemi di salute e gli interventi chirurgici a cui si è sottoposto.

Dopo aver effettuato i classici esercizi di riscaldamento, l’attore completa tre circuiti:

- Machine Preacher Curl: 1 serie da 30 ripetizioni seguita da 4 serie da 10 a 12 ripetizioni; Dip Machine: 1 serie da 30 ripetizioni, seguita da 4 serie da 10 a 12 ripetizioni. Circuito per le spalle - Overhead Press: 5 serie da 10 a 12 ripetizioni; Alzate laterali alla macchina: 5 serie da 10 a 12 ripetizioni; Delt Fly Machine: 5 serie da 10 a 12 ripetizioni

L’allenamento è diametralmente diverso rispetto al drop set di The Rock per le spalle, ma anche gli obiettivi dei due sono differenti. Schwarzenegger ha raccontato che l’allenamento per lui è terapeutico e non vuole superare o raggiungere il limite per incrementare la forza. Piuttosto, lo utilizza per mantenersi in forma.