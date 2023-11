Arnold Schwarzenegger ha svelato i suoi massimali alla panca piana, squat e stacchi

La leggenda del bodybuilding Arnold Schwarzenegger, già sette volte campione di Mr.Olympia, è stato ospite del Pat McAfee Show, dove ha condiviso alcuni interessanti dati sui suoi allenamenti. Nella fattispecie, ha svelato quelli che sono stati i suoi migliori sollevamenti sui tre esercizi fondamentali: squat, stacchi e panca piana.

Arnold ha svelato che alla panca piana è riuscito a sollevare massimo 238 chilogrammi, mentre allo stacco 322 chili ed allo squat 276 chilogrammi. Carichi che per l’epoca erano impressionanti ma che, come spiegato dallo stesso ex governatore della California, “non sono affatto eccezionali rispetto a quello che fanno oggi alcuni bodybuilder e sollevatori di pesi”, dal momento che alcuni riescono a sollevare fino a 360Kg allo squat e 272Kg alla panca.

"Sono davvero migliorati molto, ma si sa che il tempo passa, le persone migliorano continuamente, i loro muscoli ora sono migliori e più spessi, con più definizione e cose del genere" ha continuato, osservando che la sua “era un’epoca diversa. Ma ero molto contento dei miei massimali che avevo allora, e mi hanno fatto crescere molto velocemente."

Nonostante oggi non riesca più a sollevare i pesi in questione, Arnold continua ad allenarsi in palestra e qualche settimana fa ha anche condiviso il suo programma d’allenamento.