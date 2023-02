Arnold Schwarzenegger ci spiega l'arte del tenersi in forma con pesi leggeri

Se da una parte la Montagna di Game of Thrones viene messa alla prova dal Crossfit, dall’altra abbiamo un esempio eccellente di bodybuilding in Arnold Schwarzenegger: il gigante austriaco vincitore di numerosi Mister Olympia e Mister Universo è ancora attivo e ci illustra l’arte del tenersi in forma anche con i pesi leggeri.

L’unione del benessere fisico con la sensazione di forza offerta dal bodybuilding è forse impareggiata, specialmente agli occhi dell’ex Governatore della California che, ancora oggi, si diletta in allenamenti leggeri ma essenziali: “Se i pesi pesanti ti rendono felice, fallo. Ma se i pesi piccoli ti rendono felice, hai una buona compagnia! Fai tutto ciò che ti piace che ti faccia allenare”, ha spiegato in una delle ultime edizioni della sua newsletter, Daily Pump.

La lezione la insegna il leggendario culturista Eugen Sandow, uno degli idoli di Terminator: “Il grande errore è pensare che puoi semplicemente fare infinite ripetizioni di un peso più leggero e crescere. C'è un'arte e una scienza nell'allenamento. L'intensità determina il tuo risultato. Devi sfidare il tuo corpo e spingere verso il fallimento, il che significa che potresti ritrovarti a fare 20 o 30 ripetizioni in alcuni casi”.

In altre parole, per il corpo e la mente è inutile procedere con numerose ripetizioni: bisogna avvicinarsi sempre al limite di ciò che il nostro corpo può fare, senza mai superarlo. Solo in questo modo la nostra forma migliora, aggiungendo regolarmente e senza eccedere pesi, serie e ripetizioni a ogni sessione di allenamento.

E se lo dice Schwarzenegger ci sarà un motivo, no?