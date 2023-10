Arnold Schwarzenegger non molla: si allena nonostante l'intervento al gomito

Nelle ultime ore è diventato virale il video di Arnorld Schwarzenegger all'Oktoberfest. Coloro che seguono l’attore ed ex bodybuilder però sapranno sicuramente che per lui la palestra è una religione e, come mostrato in uno degli ultimi video pubblicati sul proprio account ufficiale Instagram, nemmeno gli infortuni possono fermarlo.

La leggenda del bodybuilding infatti ha condiviso sul proprio account Instagram una clip registrata alla Gold Gym di Venice Beach, mentre si allena nonostante una vistosa medicazione al gomito, frutto di un intervento chirurgico a cui si è sottoposto. "Ero entusiasta di tornare in palestra dopo il mio piccolo intervento chirurgico al gomito" afferma l’attore, che però nel video spiega come nonostante l’ordine dei medici di non sovraccaricare molto il gomito, abbia preferito allenarsi in maniera leggera per non perdere la forma fisica.

“L’intervento non è stato facile” rivela Schwarzy, che spiega come si sia trattato di un problema a livello di nervi che ha richiesto un’operazione. “Il medico ha detto che potevo tornare ad allenarmi, in maniera blanda, ma mi sto allenando. Niente può fermarmi" continua.

Qualche mese fa, Schwarzenegger ha svelato che ha rischiato di morire a causa di un’operazione al cuore molto delicata, ed ha raccontato in un video YouTube il momento in cui si è svegliato su un tavolo operatorio nel 2020.