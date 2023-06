L'Arco di Trionfo diventa un arcobaleno: Parigi si prepara al Pride Month

Tantissimi sono gli attivisti che stanno celebrando il Pride Month in tutto il mondo. Così, mentre i aziende come Microsoft aderiscono ai festeggiamenti, anche il mondo dell'arte ha deciso di dare il suo contributo alle rivendicazioni della comunità LGBTQ+. Un artista, per esempio, ha reimmaginato l'Arco di Trionfo di Parigi con i colori del Pride.

L'artista e videomaker Ian Padgham ha realizzato l'opera "Arc-en-ciel de Triomphe, Paris", un'installazione che reinventa e avvolge l'Arco di Trionfo di Parigi. Il nome dell'opera è un gioco di parole tra il nome dell'edificio, l'Arc de Triomphe della capitale francese, e la parole Arc-en-ciel, che in francese significa "arcobaleno".

Per questo, dunque, l'Arco di Trionfo è circondato da arcobaleni che ne cingono il tetto e i lati, originando dalla cima dell'edificio e richiudendosi proprio sul tetto, con una grande "toppa" che ricorda lo cheveron disegnato da Daniel Quasar nel 2018 e che, con i suoi colori (bianco, rosa, azzurro, marrone e nero), mira a "completare" l'arcobaleno del Pride Month e a fornire rappresentanza ad altre minoranze oltre a quella LGBT, comprendendo anche la comunità afroamericana, la comunità trans, le persone affette da HIV e AIDS e le persone scomparse.

L'opera di Padgham sarà visibile a Parigi fino a fine giugno, ma l'artista ha condiviso su Instagram un video che la mostra in tutto il suo splendore: l'arcobaleno che si "attorciglia" sull'Arco di Trionfo nasce da una nuvola, sulla quale vediamo la scritta "The Marche des Fiertés LGBT", ovvero "La Marcia dell'Orgoglio LGBT". La scritta fa riferimento al Pride di Parigi, che si terrà il 24 giugno.