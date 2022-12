Arata Isozaki, 'l'imperatore' dell'architettura è morto a 91 anni

Da "Il Dritto" di CityLife alle torri di Bilbao, Arata Isozaki ha lasciato la sua impronta sullo skyline di numerose città, anello di congiunzione tra il suo Giappone e l'occidente e figura fondamentale nella storia dell'architettura contemporanea.

Ci lascia così a 91 anni, a Okinawa, dopo aver vinto il premio Pritzker per l'architettura solo nel 2019 e aver regalato la sua avanguardia al mondo.

Una carriera eccezionale, con alle spalle decine di nazioni, iniziata ed espressa principalmente nel suo Giappone, dove ha praticato per i primi vent'anni di vita professionale. Finché non arrivò il controverso progetto del Museo d'Arte contemporanea di Los Angeles, dapprima ripudiato e poi recuperato, rappresentando di fatto il trampolino di lancio per la storia di un artista predestinato, laureato in Architettura a Tokyo e allievo di Kenzo Tange.

Arrivarono quindi gioielli come il Palau Sant Jordi di Barcellona, il visionario Team Disney Building di Orlando e la folle Casa dell'Uomo di La Coruña, ma "l'imperatore dell'architettura" ha lasciato la sua firma anche nella nostra Milano e, salvo imprevisti, persino nella bella Firenze, dove sono da poco partiti i lavori per la Loggia che porta il suo nome, una nuova uscita per la Galleria degli Uffizi che dovrebbe vedere la luce tra il 2024 e il 2026.

Ispirato in un certo senso dal "vuoto" lasciato dalle atomiche sganciate su Iroshima e Nagasaki, dalla distruzione dalla quale non si può far altro che ricostruire, Isozaki spiegherà di essere "cresciuto su un ground zero". Questo il suo racconto nel corso della cerimonia di premiazione del premio Pritzker, spiegando che "Non c'era architettura, nessun palazzo, non c'era neanche una città. La mia prima esperienza con l'architettura è stata il vuoto dell'architettura, e ho iniziato a pensare come le persone potessero ricostruire le loro case e le loro città".