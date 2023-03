Aranzulla VS Food, la risposta di Deliveroo: 'proposto il rider più vicino'

Il caso lanciato da Aranzulla contro Deliveroo per la sua esperienza con l'app di food delivery torna a far parlare di sé. Stavolta è il turno dell'azienda, che ha proposto la sua versione dell'intera vicenda a mezzo stampa.

Il popolare divulgatore, qualche giorno fa, aveva provato a chiudere la sua giornata lavorativa con un po' di meritato riposo ordinando una pizza a domicilio tramite il servizio, salvo poi scoprire che era stato incaricato un punto vendita più distante rispetto a quello da cui intendeva servirsi.

Lo sfogo di Salvatore Aranzulla, tuttavia, non era tanto per il disguido tecnico, quanto più per via del suo tentativo di evitare un'inutile quanto lunga pedalata al rider assegnatogli. La risposta della società, condivisa da La Stampa, analizza punto per punto tutta la vicenda, partendo dall'inizio, ovvero dall'ordinazione. Per esempio, l'azienda ha spiegato che dopo aver scelto il ristorante è possibile verificare il suo indirizzo; inoltre, passando al punto in cui l'utente ha provato ad annullare l'ordine, Deliveroo ha fornito la sua versione dei fatti spiegando semplicemente che, nella fase in cui è emerso il problema, l'ordine "non può essere annullato, perché il cibo è già stato preparato e il rider è già partito".

Altro sassolino nella scarpa sui tempi di consegna, dato che secondo la piattaforma il cibo "è stato recapitato al cliente in meno di mezz’ora, un tempo perfettamente in linea con la stragrande maggioranza degli ordini", ma non è finita qui. Discrepanza anche sul contributo monetario al rider, dato che Aranzulla per questo ordine aveva pagato 2,99 euro: "il rider è stato pagato 5,49 euro" tuona in proposito Deliveroo, che chiosa spiegando come il suo algoritmo funzioni "in base al criterio dell’efficienza e le consegne vengono proposte prima al rider che è più vicino. Deliveroo non utilizza nessun ranking, nessun punteggio, nessun feedback, non opera alcuna valutazione del lavoro che viene svolto dai rider. Il compenso non è in alcun modo legato alla velocità della consegna"