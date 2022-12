Apre a Parigi la Gucci Valigeria, negozio di sole valigie e borse da viaggio

Mentre in Italia ha aperto il primo negozio Jordan World Of Flight al mondo, realizzato da Nike per celebrare il marchio Air Jordan, a Parigi Gucci inaugura la sua Valigeria, negozio indipendente che offre esclusivamente la sua gamma di valigie e borse da viaggio, dal tocco vintage ispirato al punto vendita fiorentino originale.

Il negozio, esteso su 269 metri quadrati, è un tuffo nella Belle-Époque, ricco di elementi di design che ricordano altri tempi: diviso in due piani, lo spazio sofisticato è illuminato da lampadari vintage e caratterizzato da arredi in noce scuro e ottone, oltre che da lussuose sedute e moquette in motivo tartan. Il soffitto, invece, è modellato con tetti ad arco tipici delle carrozze d’epoca.

Protagonisti assoluti sono gli articoli esposti sugli scaffali, dai bauli “Off the Grid” in nylon Econyl rigenerato ai trolley in alluminio realizzati con FPM Milano, passando per la gamma completa Gucci Valigeria. L’intera gamma da viaggio di Gucci, composta da borse, cappelliere, zaini e altri articoli appartenenti a linee differenti, è disponibile per l’acquisto in loco a 229 Rue Saint-Honoré.

Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci, in occasione dell’apertura ha dichiarato: “L'apertura della nostra prima boutique Gucci Valigeria in Rue Saint-Honoré rappresenta la fase successiva della nostra strategia in corso per rafforzare la nostra leadership nella categoria dei viaggi”. Nei piani del brand rientra l’apertura futura di altri punti vendita Gucci Valigeria in “altre destinazioni iconiche della città francese”, oltre che in altre parti del mondo. Chissà, magari arriverà anche a Milano.

