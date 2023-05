Apre a Milano un ristorante senza menu: la nuova avventura di chef Luca Natalini

Solitamente non appena si prende posto al ristorante la prima cosa che si fa è dare un'occhiata al menu, alle proposte dello chef, in un nuovo locale di Milano però questo non sarà possibile: apre infatti il nuovo ristorante di Luca Natalini senza menu.

L'apertura del nuovo Autem è prevista a Milano il prossimo 5 maggio 2023 (data in cui nella stessa città apre i battenti il nuovo pop-up store ufficiale di Stranger Things), più precisamente in via Serviliano Lattuada 2 in zona Porta Romana. Ciò che promette il locale è di regalare un'esperienza sempre nuova a un pubblico di appassionati, del resto abbiamo soltanto 14 tavoli e - come anticipato - non esisterà un menu vero e proprio. Le proposte dello chef Luca Natalini cambieranno di volta in volta e saranno in continua evoluzione.

Autem nasce in ogni caso con l'intento di utilizzare materie prime assolutamente sostenibili e di evitare gli sprechi, soprattutto per quanto riguarda i tagli di carne di cui si userà tutto, anche il famoso quinto quarto (un modo elegante per definire le frattaglie). Gli ingredienti arriveranno soprattutto da piccoli produttori, in particolare i formaggi saranno 20 e tutti selezionati personalmente dallo chef. Se i piatti saranno una continua sorpresa, non sarà così con i prezzi - che sono già ben definiti: le degustazioni alla carta prevedono antipasti fra i 18 e i 26 euro, primi fra 22 e 32 euro, secondi fra i 28 e i 38 euro e infine dolci fra i 14 e i 18 euro.

Sono previsti anche anche quattro percorsi degustazione, Carta Bianca con 8 portate e un dessert costerà fra i 130 e i 170 euro con abbinamento formaggi incluso, vini e altre bevande esclusi, i menu Carne, Pesce o Vegetariano con 3 portate e un dessert avranno invece un costo di 90 euro con vini e bevande esclusi. Più accessibile invece l'offerta del pranzo, con un menu flessibile da 25 euro.

Anche se il menu si rinnoverà di volta in volta non mancheranno alcuni dei piatti più famosi di chef Luca Natalini, pensiamo soprattutto al suo piatto a base di lumache chiamato Come se fosse una bourguignonne, alla sua Pasta in Bianco, l'Insalata di Anguilla Affumicata e Cavallo e Ostrica. Inizia dunque una nuova avventura per lo chef del ristorante Al Pont De Ferr di Milano, un risorgimento per Autem che negli ultimi anni ha già visto la luce a Parma per poi incontrare il buio (e dunque la chiusura) durante il periodo del COVID-19.