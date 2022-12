Apre a Milano il primo negozio Nike al mondo dedicato alle Air Jordan

Quante volte abbiamo sentito dire che Milano è la capitale italiana della moda? L’influenza della metropoli dal respiro europeo nel settore è evidente non solo nel Belpaese ma anche all’estero, tanto che Nike ha scelto di scegliere la città lombarda per aprirvi il primo negozio al mondo Jordan World Of Flight.

Nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, al civico 21 di via Torino sono state ufficialmente aperte le porte del primo flagship store al mondo con capi esclusivi del brand Air Jordan, creato nel 1984 per la leggenda del basket Michael Jordan. Tra innumerevoli cimeli della pallacanestro si trova abbigliamento streetwear per tutti i gusti, con vestiti e calzature presenti solamente in questo punto vendita della dimensione di 360 metri quadrati.

Nello spazio di via Torino Nike ha voluto esagerare, proponendo oltre a scarpe e felpe un mini laboratorio a vista per personalizzare qualsiasi capo in presenza dei clienti. Jordan World Of Flight ospiterà anche numerose collaborazioni con altri artisti e designer da tutto il mondo, messe in mostra in uno spazio dedicato all’interno del negozio. Infine, non manca un caveau per tenere al sicuro le sneaker a tiratura limitata, acquistabili solamente tramite aste tra collezionisti; pezzi unici che sicuramente non verranno indossati dai possessori, ma custoditi in una teca come oggetto di vanto tra appassionati.

Il presidente del brand Jordan Craig Williams ha dichiarato: “Milano è un posto in cui è stato naturale aprire il negozio perché il brand ha radici in Italia. Fu a Trieste che nel 1985 Michael Jordan mandò in frantumi il tabellone del canestro, e indossava le Air Jordan 1. Le Air Jordan 2 sono state prodotte in Italia. E Milano è una delle capitali della moda: le cose che accadono qui muovono tutto il resto”.

Ma c’è di più: Jordan World Of Flight a Milano sarà anche un punto di ritrovo per i clienti più affezionati, un club con eventi esclusivi. Insomma, il nuovo punto vendita Nike/Air Jordan è destinato a offrire esperienze indimenticabili per gli amanti della pallacanestro e gli artisti street.

