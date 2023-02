Apre in Italia un negozio ufficiale di Stranger Things: iscrivetevi alla lista d'attesa

Che Stranger Things, la nota serie TV di Netflix, abbia avuto un successo planetario è fuor di dubbio. Lo show ha anche ispirato un videogioco e intere collezioni di merchandising, con negozi che hanno aperto in diverse città del mondo. Ora è il turno del nuovo negozio di Milano.

Il negozio ufficiale di Stranger Things aperto a Miami chiuderà i battenti il 5 marzo, subito dopo (anche se non abbiamo ancora una data precisa) lo store approderà a Milano. Ma dove esattamente? Troveremo il negozio di Stranger Things in Piazza Cesare Beccaria. Come detto manca la data esatta di inaugurazione ma conosciamo già gli orari di apertura: da lunedì a domenica dalle 11:00 alle 20:00, con l’ultimo ingresso alle 19:30.

All’interno dello store troveremo tantissimo merchandising ufficiale, con pezzi esclusivi e personalizzati disponibili solo nel negozio di Milano. Potremo anche portare a casa Elegorgon grazie a una collaborazione fra Netflix e iam8bit, trovare confezioni di General Mills Stranger Things Cereal in scatole originali degli anni ’80 e un’ampia varietà di action figure Bandai Stranger Things Hawkins.

Si potrà intraprendere anche un viaggio interattivo attraverso Hawkins e alcuni dei suoi luoghi chiave come la casa di Joyce, il Palace Arcade e lo Starcourt Mall. Altri Store ufficiali di Stranger Things sono al momento aperti anche a Los Angeles e Parigi, per visitare invece il negozio di Milano potete già mettervi in lista di attesa per ottenere il vostro ticket d’ingresso (totalmente gratuito, la prenotazione serve solo a saltare la fila). Per saperne di più potete visitare il profilo Instagram ufficiale dei negozi di Stranger Things. Come si può leggere sul sito ufficiale, ci vediamo a Hawkins!