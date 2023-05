Apre 'Endless Journey': Motorola abbraccia Milano e il design con la mostra fotografica

A una sola settimana dal lancio di Motorola Edge 40 in Italia, la nuova famiglia di smartphone Motorola si fa promotrice di un'esposizione fotografica che celebra il mondo del design milanese e la sua community. La mostra, intitolata "Endless Journey. La Bellezza Ovunque", è visitabile dal 12 maggio a Milano.

Quella organizzata da Motorola è una mostra in onore dei designer e degli appassionati di design, gli stessi che hanno riempito Milano durante la Design Week di metà aprile. L'esposizione fotografica è curata da Tiziano Demuro e Sergio Raffaele, autori di Under Milano, un progetto che, facendo del mondo del sottosuolo e della metropolitana milanesi i suoi protagonisti, mira ad indagare le persone che li utilizzano e le loro vite quotidiane.



Tutte le foto proposte in "Endless Journey. La Bellezza è Ovunque" sono dunque scatti di Under Milano realizzati con Motorola Edge 40 Pro, il top di gamma della famiglia Edge 40 di Motorola, durante la Milano Design Week 2023. Se volete saperne di più sullo smartphone, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Motorola Edge 40 Pro. Gli scatti - 32 in totale, tutti esposti presso Spazio Lenovo - raccontano la metropolitana milanese, capolavoro di design della città e luogo principe per l'espressione dell'estetica urbana del capoluogo lombardo.



Tiziano Demuro e Sergio Raffaele di Under Milano, che hanno curato gli scatti di "Endless Journey. La Bellezza è Ovunque", hanno spiegato che "Under Milano raccoglie dettagli, gesti, spazi della metropolitana milanese. Durante l'ultima Design Week, abbiamo continuato la nostra ricerca sperimentando le possibilità del nuovo Edge 40 Pro.Le stazioni, i vagoni, le scale mobili, i lunghi corridoi che collegano una linea a un’altra non sono solo luoghi di passaggio ma diventano teatro di piccole storie quotidiane che si consumano in assoluto silenzio e rivelano a uno sguardo più attento momenti di bellezza".



L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 28 maggio presso Spazio Lenovo, in Corso Matteotti 10, a Milano.