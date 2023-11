Cyber Monday LEGO: i set in offerta solo per il 27 novembre 2023, affrettatevi!

Dopo il Black Friday, è arrivato anche il tradizionale Cyber Monday 2023, occasione che LEGO ha deciso di sfruttare mettendo in sconto diversi set da collezionare o da regalare.

Il Cyber Monday 2023 è dunque giunto, dando modo a tutti gli appassionati di shopping online di avere un'ulteriore occasione per fare affari vantaggiosi. In particolare gli amanti dei famosi mattoncini LEGO possono accedere a sconti esclusivi su una vasta gamma di set: scopriamoli tutti.

Nel momento in cui scriviamo mancano poco meno di 13 ore per approfittare degli sconti LEGO del Cyber Monday 2023. Avete dunque la possibilità di acquistare l'Albero di Natale con il 20% di sconto direttamente sul sito ufficiale LEGO, a 35,99 euro anziché 44,99 euro. Per restare in tema natalizio, anche la Slitta di Babbo Natale è in sconto del 20%.

Gli appassionati di automobili troveranno pane per i loro denti con la speciale PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Supercar, un set da collezione che nonostante il 20% di sconto ha comunque un prezzo importante: 159,99 euro.

Gli amanti di Star Wars potranno invece acquistare la Base Ribelle su Yavin 4 a 135,99 euro anziché 169,99 euro, oltre alle navicelle E-Wing della Nuova Repubblica e lo Starfighter di Shin Hati - entrambi nel medesimo set a 83,99 euro.

Per chi adora i set più tecnici, la Gru Cingolata Liebherr LR 13000 si può avere a 543,99 euro anziché 679,99 euro, un prodotto che potrebbe conquistare la curiosità anche dei costruttori LEGO più esperti. Infine un set più accessibile: una Minifugure LEGO a grandezza naturale da 39,99 euro. Tutte queste offerte sono valide solo per il 27 novembre 2023.

Sul sito ufficiale di LEGO è possibile trovare altri sconti su set selezionati, omaggi con gli acquisti, premi per i soci LEGO Insiders e molto altro. Inoltre fra le novità non perdetevi il nuovo set LEGO dedicato all'Orient Express.

Per esempio, è possibile ottenere il set Bancarella del mercato invernale con gli acquisti a partire da 170 euro, o il set Il laboratorio magico di Majisto con gli acquisti a partire da 250 euro. Inoltre, i soci LEGO Insiders potranno ricevere un Taxi LEGO Marvel in omaggio con l’acquisto del nuovo set Torre degli Avengers Marvel, o un pacchetto Cyber Monday con gli acquisti a partire da 50 euro.