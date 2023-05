Apple Watch rende omaggio alla comunità LGBTQ+ con un nuovo cinturino

Apple ha lanciato un nuovo cinturino Sport Pride Edition con un quadrante ed uno sfondo per iOS abbinato per celebrare il movimento che difende e promuove l’uguaglianza della comunità LGBTQ+ a livello mondiale.

Tra le associazioni a cui Apple vuole dare visibilità con questi due nuovi prodotti figurano l’Equality Federation Institute, l’acceleratore che sta costruendo una rete di associazioni di supporto LGBTQ+ negli USA, ma anche GLSEN che lavora nelle scuole per porre fine alle discriminazioni, le molestie ed il bullismo, oltre che Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, Human Rights Campaign, ILGA World, The National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL e The Trevor Project.

Apple spiega che il cinturino è ispirato alla bellezza e l’energia della comunità LGBTQ+, ed unisce la bandiera arcobaleno e cinque colori: il nero e marrone per le persone delle comunità di colore e quelle che vivono con l’HIV o sono decedute a causa di tale malattia, l’azzurro, il rosa ed il bianco per rendere omaggio alle persone transgender e non binarie.

Rispetto ai cinturini Apple Watch Pride Edition del 2022, quello di quest’anno sfoggia l’arcobaleno in forme geometriche su base bianca. Le forme sono stampate a compressione ed il materiale della base scorre intorno ad esse per creare delle piccole variazioni nel layout.

Arrivano però su iOS e watchOS anche il nuovo quadrante Pride Celebration e lo sfondo iOS, che riprende le forme colorate viste sul cinturino.

Lo Sport Pride Edition per Apple Watch sarà disponibile su Apple Store dal 23 Maggio al prezzo di 49 Euro ed è compatibile con Apple Watch Series 3 e successivi.