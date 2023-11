Apple Music svela i brani più ascoltati del 2023 in Italia. Taylor Swift artista dell'anno

In occasione del lancio dell’Apple Music Replay 2023, Apple Music ha reso note le classifiche dei brani più ascoltati del 2023 in Italia ed a livello globale. Per quanto riguarda il nostro paese, il rap e la trap si confermano ancora una volta il genere di riferimento, che domina la top 10.

Top brani del 2023 in Italia su Apple Music:

Cenere - Lazza Quevedo: Brzp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrape Quevedo Gelosa (Feat Shiva, Sfera Ebbasta e Guè) - Finesse Due Vite - Marco Mengoni Supereroi - Mr.Rain Vetri Neri - AVA, ANNA e Capo Plaza Tango - Tananai Chiagne (Feat Lazza & Takagi e Ketra) - Geolier X Caso (feat Sfera Ebbasta) - Geolier Mon Amour - Annalisa

La classifica completa può essere consultata direttamente attraverso la playlist dedicata su Apple Music.

Top brani del 2023 a livello mondiale su Apple Music:

Last Night - Morgan Wallen Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA Rich Flex - Drake e 21 Savage Snooze - SZA Anti-Hero - Taylor Swift Idol - YASOBI Under The Influence - Chris Brown Creepin’ - Metro Boomin - The Weeknd e 21 Savage Subtitle - OFFICIAL HIGE DANDISM

Anche in questo caso, è possibile consultare la classifica completa direttamente nella playlist su Apple Music.

Analogamente a quanto avvenuto per lo Spotify Wrapped 2023, anche su Apple Music l’artista dell’anno è Taylor Swift, che ha ricevuto l’importante riconoscimento grazie alle classifiche, gli streaming e l’incredibile Eras Tour. Nei primi 10 mesi del 2023, complessivamente, la popstar ha visto 65 canzoni entrare nella Top 100 Giornaliera Internazionale di Apple Music.

“L’impatto di Taylor Swift sul mondo della musica è innegabile, non solo in quest’anno da record, ma durante la sua intera carriera” ha commentato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “È un’artista in grado di definire la propria generazione e un vero motore del cambiamento nell’industria musicale, e senza dubbio il suo impatto e la sua influenza continueranno a sentirsi per anni. Siamo felici di avere l’opportunità di celebrare i suoi traguardi.”

“Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music” ha commentato Taylor Swift. “Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 l’anno più incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente.”